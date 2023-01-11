В России выявили 4 201 новый случай COVID-19

Фото: Агентство "Москва"/Александр Авилов

В России за минувшие сутки выявили 4 201 новый случай коронавируса. Об этом сообщает Оперштаб по ситуации с COVID-19.

Госпитализация потребовалась 900 пациентам. Это на 15,7% меньше, чем днем ранее. Рост количества госпитализаций зафиксирован в 44 регионах, а снижение – в 34. Ситуация не изменилась в семи субъектах страны.

От последствий инфекционного заболевания за последние 24 часа скончались 46 граждан. После прохождения лечения выздоровели 5 122 человека.

Всего с начала пандемии коронавируса в России зарегистрировали 21 836 969 случаев COVID-19. Благополучно перенесли болезнь 21 258 733 пациента.

Ранее российские ученые смогли доказать долгосрочную эффективность вакцины "Спутник V" от коронавируса. Результаты исследования показали, что у 95,5% пациентов спустя полгода после первой прививки сохраняется IgG-ответ, а у более чем 78% пациентов сохраняется необходимый для защиты от вируса уровень антител.



В РФ зафиксировали случаи одновременного заражения гриппом и COVID-19

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!