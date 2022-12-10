Жителей столицы предупредили о тумане с ухудшением видимости в субботу

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Ухудшение видимости до 500-700 метров из-за тумана ожидается в столице днем и вечером субботы, 10 декабря. Об этом сообщает телеграм-канал "Город Москва".

"Днем и вечером в Москве ожидается туман с ухудшением видимости до 500-700 метров. Будьте внимательны на дорогах", – говорится в сообщении.

Ранее МЧС предупредило жителей Москвы о мокром снеге, гололедице и снежных заносах в субботу, 10 декабря.

В связи с неблагоприятными погодными условиями водителей призвали снизить скорость движения, увеличить дистанцию от впереди идущих машин, избегать внезапных обгонов и перестроений, а также не парковать свои автомобили рядом с деревьями.

До этого ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец сообщил, что уже в субботу, 10 декабря, в столице усилятся снегопады.

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