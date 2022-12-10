В России за сутки выявили 7 397 случаев COVID-19

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

За сутки в России зафиксировали 7 397 новых случаев коронавируса, сообщает оперативный штаб по борьбе с COVID-19. Умерли за прошедший день 54 пациента.

Всего с начала пандемии зафиксировали 21 658 056 случаев COVID-19. Болезнь не смогли перебороть 392 560 пациентов.

Выздоровели за минувшие 24 часа 6 446 человек. Всего с инфекцией справились 21 055 866 пациентов.

Ранее английские ученые из Норвичской медицинской школы выяснили, что женщины с высоким индексом массы тела более подвержены риску развития длительного COVID-19 по сравнению с мужчинами и людьми с нормальным или низким ИМТ. При исследовании специалисты учитывали факторы ИМТ, пол, препараты и другие факторы.



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