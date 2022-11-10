Симоньян призвала погранслужбу Армении сказать прямо, запрещен ли ей въезд в республику

Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова

Главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян призвала погранслужбу Армении не юлить и сказать прямо, запрещен ли ей въезд в страну. Об этом сообщает РИА Новости.

Ранее командующий пограничными войсками СНБ Армении Арман Маралчан сказал, что передать информацию о запрете въезда в республику Симоньян невозможно. По его словам, эти сведения содержат данные личного характера.

Маралчан сослался на статью закона "О свободе информации", в которой говорится о праве отказаться в предоставлении сведений, если они нарушают "тайну личной и семейной жизни, в том числе тайну переписки, телефонных переговоров, почтовых, телеграфных и иных сообщений человека".

Симоньян же в ответ на это заявила, что тайны ее личной жизни "давно раскрыты во всей желтой прессе".

В конце октября Симоньян сообщила, что власти Армении запретили ей въезд в страну. Кроме того, под эти ограничения якобы подпал и первый зампред Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константин Затулин.



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