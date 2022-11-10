В Москве за сутки выявили 979 новых случаев COVID-19

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Антон Великжанин

В Москве за сутки выявили 979 новых случаев коронавируса. Об этом сообщается на портале стопкоронавирус.рф.

Уточняется, что госпитализировали с коронавирусом 146 человек, выздоровели 754 жителя столицы. За сутки умерли 12 пациентов.

С начала пандемии в Москве выявили 3 238 252 случая COVID-19. Справиться с заболеванием смогли 3 047 749 человек, скончались 46 737.

Ранее иммунолог, кандидат медицинских наук Николай Крючков рассказал Москве 24, что распространение в Бразилии и других странах варианта коронавируса "Цербер" может привести к появлению новой мутации инфекции. Тем не менее, по словам специалиста, новая мутация вряд ли будет сильно превышать "Цербер" по летальности.

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!