Эксперты назвали самые курящие регионы России

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Больше всего сигарет покупают жители Магаданской и Нижегородской областей, где на одного человека в среднем было продано 12,4 и 12,1 пачки соответственно по итогам третьего квартала 2022 года. Об этом сообщает газета "Известия" со ссылкой на экспертов Национальной системы цифровой маркировки "Честный знак".

Третье место в рейтинге занял Камчатский край, где продали 11,4 пачки. В топ-5 также попали Сахалинская область с 10,2 пачки и Республика Коми с 9 пачками.

Кроме того, 8,9 пачки продали в Карелии, 8,8 – в Ямало-Ненецком автономном округе, 8,4 – в Санкт-Петербурге, 8,2 – в Мурманской области и 7,8 – в Якутии.

Для анализа ситуации исследователи поделили общее число проданных сигарет в регионах на количество всех взрослых жителей.

Ранее замглавы управления санитарного надзора Роспотребнадзора Андрей Гуськов назвал самые шумные города России. В их число вошли Москва, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Севастополь, Липецк и Тюмень. Самыми тихими же регионами считаются Камчатский край, Карачаево-Черкесия и Калмыкия.



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