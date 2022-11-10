Москвичам рассказали об облачной и теплой погоде 10 ноября

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Облачная с прояснениями погода установится в Москве и Московской области в четверг, 10 ноября, сообщается на сайте Гидрометцентра РФ.

"Облачно с прояснениями. Преимущественно без осадков. Температура воздуха в Москве составит 7–9 градуса", – рассказали синоптики.

В Московской области воздух прогреется до 4–9 градусов.

По прогнозу Гидрометцентра, ветер в регионе будет юго-западным, со скоростью на уровне 5–10 метров в секунду. Атмосферное давление составит 750 миллиметров ртутного столба.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд предостерег о предстоящем похолодании в Москве в ближайшее воскресенье. При этом в субботу, по словам синоптика, может быть установлен новый температурный рекорд именно для 12 ноября.

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