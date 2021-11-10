Москвичи смогут онлайн внести изменения в личные данные для соцвыплат

Фото: портал мэра и правительства Москвы
Москвичам стал доступен новый сервис на портале mos.ru, благодаря которому они смогут онлайн вносить изменения в личные данные и банковские реквизиты для назначения социальных выплат.
Заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова рассказала, что раньше для внесения новой информации граждане обращались в центры госуслуг.
"В год это избавит москвичей от около 200 000 обращений в МФЦ. Один из ключевых векторов нашей работы – не только расширить возможности получения различных видов помощи, но и сделать способ их получения максимально доступным", – отметила Ракова.
При заполнении электронного заявления москвичам необходимо будет выбрать одну или несколько причин обращения: изменение банковских реквизитов для перечисления социальных выплат, трудоустройство, прекращение обучения, изменение адреса проживания в Москве, изменение персональных данных (ФИО, данные документа, удостоверяющего личность), изменения в составе семьи и другое.
Сервис доступен на портале mos.ru в каталоге услуг для жителей, в разделе "Социальная поддержка". После этого необходимо в подразделах "Карты москвича и документы, дающие право на льготы", "Пенсионерам" или "Семьи с детьми, беременным" выбрать сервис "Передача в органы соцзащиты сведений об изменении банковских реквизитов и личных данных".
С 1 октября 2021 года социальные выплаты могут перечисляться только на банковский счет с привязкой к нему карты платежной системы "МИР".
Ранее сообщалось, что член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб поддержала решение правительства РФ о выделении дополнительных 28,3 миллиарда рублей на поддержку семей с детьми от трех до семи лет. Она отметила, что часто показатели нуждаемости не достигаются с помощью половины прожиточного минимума на ребенка. В связи с этим были введены новые критерии.
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