Почти треть россиян готовы потратить в отпуске не более 30 тыс рублей на человека

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Почти треть (30%) россиян в 2023 году потратили или готовы потратить на отпуск не более 30 тысяч рублей на одного человека. Данное исследование провели маркетплейс "Сравни" и приложение "Город", пишет "Газета.ру".

Согласно опросу, 23% респондентов готовы потратить до 50 тысяч рублей. При этом 100 и 150 тысяч рублей могут потратить 16 и 6% опрошенных соответственно. Кроме того, до 200 тысяч рублей на отпуск тратят не больше 5% участников опроса. Не были и не планируют идти в отпуск 20% респондентов.

Исследование показало, что 35% россиян избегают лишних трат в отпуске. В свою очередь, 40% респондентов тратят столько, сколько и планировали. Расходы незначительно превышают запланированную сумму у 39% участников опроса, а тратят меньше, чем собирались 14%. Значительно выше запланированного бюджета на отпуск тратят всего 7% опрошенных россиян.

Отмечается, что больше всего в отпуске у отдыхающих уходит средств на еду, рестораны и на экскурсии – по 25%. На шопинг и подарки близким всего 3% россиян тратят деньги. Еще 3% респондентов отдают свои деньги на косметологические и оздоровительные процедуры.

В 2023 году 73% граждан России оплачивают отпуск с помощью собственных сбережений. Всего 7% респондентов для отдыха занимали средства. При этом расплачивались кредитной картой 10% опрошенных, занимали у друзей – 7%. Еще 3% россиян воспользовались услугами микрозайма и потребительского кредита.

Согласно исследованию, 40% респондентов, состоящих в браке или отношениях, делят расходы в отпуске поровну. У 25% опрошенных все расходы оплачивает мужчина, еще у 21% мужчина платит больше, чем женщина. Только у 4% россиян отпускные траты оплачивает женщина.

Когда-либо уезжали в отпуск в одиночку 49%. При этом никогда не отдыхали без компании и не готовы к такому отпуску 40%. Кроме того, в 2023 году 11% респондентов ответили, что готовы отдохнуть в одиночестве.

Аналитики также составили рейтинг мест, где россияне готовы провести или уже провели свой отпуск. На первом месте оказались поездки по России – 43%. На втором – отдых дома. Этот вид отпуска выбрали 32% граждан. Третье место заняли поездки за границу – 13%. Завершил рейтинг отдых у близких или друзей – 12% респондентов.

Накануне исследование группы "Ренессанс страхование" и Ozon Travel выявило, что более трети россиян (42%) не отдохнули полноценно за первые два месяца лета. 28% назвали причиной отсутствия полноценного отдыха недостаточное количество отпускных дней.

Аналитики отметили, что 39% участников оказались не удовлетворены отпуском, потому что не смогли расслабиться. От отдыха их отвлекали переживания за работу (19%), плохая погода (18%) и родственники в случае совместной поездки (17%).

Россияне предпочитают отправляться в отпуск на машине