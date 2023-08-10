Экстрасенс объяснила, является ли разбитое зеркало причиной проблем

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Разбившееся зеркало может предупреждать о том, что человека ждут проблемы, но само по себе оно не является их причиной. Об этом Москве 24 рассказала экстрасенс, таролог Анна Нефертари.

По ее словам, мнение о том, что разбившееся зеркало запускает процесс неудач и проблем в судьбе человека, не совсем верно. Любое, даже самое маленькое зеркало – это накопитель энергии того, кто в него смотрится. Когда наваливается ряд проблем, которые предстоит решать в будущем, человек предчувствует это, а соответственно, растут напряжение, агрессия и раздражение.



Анна Нефертари экстрасенс, таролог Зеркало, вбирая эту отрицательную энергию и информацию в себя, может не выдержать и лопнуть, разбиться. Либо человек сам якобы случайно роняет его.

То есть зеркало – это всего лишь показатель того, что скоро могут начаться проблемы. Но оно не является так называемым спусковым крючком.

"Если дома постоянные скандалы, негативная атмосфера, то и удивляться нечего, если в один момент зеркало без механических повреждений разлетается на мелкие кусочки", – отметила экстрасенс.

Если оно разбилось, смотреться в него больше не стоит, предупредила специалист.

Осколки же Нефертари советует собрать, предварительно надев перчатки, завернуть в черную ткань и закопать подальше от дома, а перчатки выкинуть.

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