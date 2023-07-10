Москвичам рассказали, что новые партнеры службы занятости предложат около тысячи вакансий

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

Новые партнеры службы занятости предложат около тысячи вакансий, сообщается на портале мэра и правительства Москвы.

"В рамках федерального этапа Всероссийской ярмарки трудоустройства в Москве служба занятости представила все сервисы для эффективного подбора персонала и трудоустройства на четырех городских площадках, а также в онлайн-формате", – рассказала заммэра столицы по вопросам соцразвития Анастасия Ракова.

Ракова рассказала, что были объединены почти 6 тысяч соискателей с разным образование, опытом и квалификацией, а также больше 150 проверенных работодателей, которые предлагают кандидатам конкурентную зарплату и различные корпоративные привилегии.

По ее словам, столичная служба занятости подписала соглашения о взаимодействии с четырьмя новыми работодателями, которые предоставляют почти тысячу рабочих мест для представителей рабочих и инженерно-технических профессий, офисных сотрудников, специалистов финансовой и торговой сферы.

Эксперты службы занятости Москвы приступили к подбору персонала согласно рекрутинговым стандартам новых бизнес-партнеров, добавила Ракова.

На портале mos.ru рассказали, что новыми партнерами стали:

технологичная российская компания в сфере строительства и оснащения объектов коммерческой недвижимости Pridex;

один из крупнейших частных банков Совкомбанк;

телекоммуникационная компания "МегаФон";

сеть магазинов повседневной одежды Tom Tailor.

В этих компаниях есть рабочие места для опытных, начинающих специалистов и для граждан с инвалидностью.

Кандидаты, получившие там работу, могут рассчитывать на достойную зарплату, дополнительное медстрахование, ежемесячные и годовые премии по итогам работы. Кроме того, сотрудники получат компенсацию расходов на абонементы в спортивный зал, их детям будет организован отдыха. Также сотрудники могут пройти бесплатное обучение и повышение квалификации. Помимо этого, соискателям гарантированы карьерный рост, возможность работать недалеко от дома, также есть варианты гибкой и удаленной занятости.

На Всероссийской ярмарке трудоустройства в Москве гражданам было доступно 18 тысяч вакансий с зарплатой до 200 тысяч рублей.

По словам Раковой, порядка 900 соискателей пригласили на второй этап собеседования. Кроме того, были те кандидаты, которые на ярмарке получили предложение о работе и в настоящее время трудоустраиваются.

В рамках ярмарки трудоустройства соискателями была пройдена комплексная профориентация, посещены более 65 тренингов и деловых игр по развитию гибких навыков от карьерных экспертов. Также они побывали на презентациях ведущих столичных компаний.

Федеральный этап Всероссийской ярмарки трудоустройства состоялся на базе центров занятости "Моя работа" и "Моя карьера", учебного центра "Профессионал" и МИРЭА – Российского технологического университета. Мероприятия флагманского центра "Моя работа" для начинающих предпринимателей на улице Шаболовке проходили в формате онлайн.

Ранее Сергей Собянин рассказал, что по программе стимулирования создания рабочих мест в Москве построят 99 объектов. Мэр уточнил, что работу рядом с домом смогут найти больше 81 тысячи человек.

По словам градоначальника, жители будут экономить время на дороге, а нагрузка на городской транспорт уменьшится.

Почти 100 объектов построят в Москве в целях создания новых рабочих мест – Собянин