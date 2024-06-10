Максим Руднев остановил незаконную продажу алкоголя в ночное время в Кузьминках

Фото: Агентство "Москва"/Григорий Беликов

Руководитель регионального исполкома партии "Единая Россия" Максим Руднев проверил продуктовый магазин в столичном районе Кузьминки и остановил незаконную продажу алкоголя ночью. Об этом сообщает Агентство "Москва".

Местные жители ему рассказали, что в магазине по адресу Волгоградский проспект, дом 62, продают алкоголь ночью, когда это запрещено. Из-за того, что спиртные напитки продавали после 23:00, живущие в соседних домах люди не могли нормально спать, сказал Руднев.

Он добавил, что нарушители сидели на детских и спортивных площадках, распивали алкоголь, громко разговаривали и мусорили. Также есть данные, что пиво в этом магазине продавали и несовершеннолетним, указал он.

Факт незаконной продажи алкоголя подтвердился после рейда активистов, которым после 23:00 продали алкогольные напитки. В рейде с Рудневым участвовали президент нацкомитета по защите прав потребителей Юрий Разудалов и активисты "Волонтерской роты". После контрольной закупки они вызвали полицию, и прибывшие правоохранители выяснили, что некоторые сотрудники магазина также не соблюдают миграционное законодательство.

По словам Руднева, даже если получается доказать факт нарушения, то часто за него отвечает только продавец – платит штраф. Он считает, что необходимо пересматривать законодательство и делать так, чтобы для торгующих алкоголем ночью владельцев магазинов это было максимально невыгодно. Для этого нужны крупные штрафы и иные серьезные санкции, подытожил Руднев.

Ранее депутат ГД Султан Хамзаев обратился в Роскомнадзор, Роспотребнадзор и Минпромторг России с просьбой запретить продажу алкогольного мороженого в интернете. Он объяснил, что десерт могут продавать детям и подросткам, поскольку он не считается алкоголем и на него не распространяется запрет на продажу несовершеннолетним. Более того, в интернете можно встретить десятки сайтов, где ребенок без труда может заказать такое алкогольное лакомство, уточнил депутат.