Россияне назвали самые странные вопросы на собеседовании

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Самым странным вопросом на собеседовании 58% из 3,5 тысячи опрошенных россиян назвали уточняющий их знак зодиака и время рождения. Об этом сообщает RT со ссылкой на результаты исследования сервиса по поиску работы.

Еще 56% респондентов отметили следующие варианты: "А зачем вам вообще работа?" и "Что бы вы загадали золотой рыбке, если бы она у вас была?". Порядка 51% опрошенных заявили, что считают неуместными задачи на проверку личностных качеств.

"48% россиян выделили вопросы о семейном положении и наличии детей, а 41% отметили комментарии о внешнем виде. Столько же (41%) проголосовали за вопросы типа "Почему мы должны взять именно вас?", "Почему вы хотите работать в нашей компании?" – следует из результатов опроса компании.

Порядка 37% респондентов заявили, что на собеседовании нельзя спрашивать о планах на 5, 10 и 15 лет вперед. 33% респондентов считают неподходящими задачи на проверку логического мышления.

Ранее 12% из 1,6 тысячи опрошенных назвали самой скучной работу охранников, а 11% – бухгалтеров. Еще 6% участников опроса сочли унылой любую офисную работу, 5% уверены, что чаще всех скучают продавцы. Также 4% респондентов назвали скучной любую нелюбимую работу.

