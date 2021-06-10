Эпидемиолог рассказал о супермутантах коронавируса

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Эпидемиолог Михаил Щелканов предположил, что в будущем в мире может появиться сверхустойчивый к вакцинам штамм коронавируса. Об этом сообщает газета "Известия".
"Вирус либо будет полностью уничтожен, либо он будет всегда на полшажка впереди нашего коллективного иммунитета. Поэтому появление эскейп-мутанта, избегающего действия сегодняшних вакцин, – это вопрос времени, порядка нескольких лет", – заявил эксперт.
Вирусолог подчеркнул, что действующие российские вакцины эффективны против известных вариантов коронавируса, однако со временем препараты потребуется корректировать.
Щелканов отметил, что сейчас ученые активно изучают бетакоронавирусы из-за COVID-19, однако из поля зрения научного сообщества вышли дельта- и гаммакоронавирусы. Они поражают птиц, но способны передаваться и млекопитающим.
Вирусолог также рассказал, что получил грант Российского фонда фундаментальных исследований на изучение коронавирусов летучих мышей Дальнего Востока.
"До пандемии все научные фонды дружно отказывались финансировать подобного рода исследования. Оно называется "Эколого-вирусологический мониторинг коронавирусов в экосистемах Дальнего Востока", – добавил эксперт.
По мнению Михаила Щелканова, потенциально человечеству могут грозить эпидемии из-за инфекций, передаваемых комарами и клещами. Однако в России за мерами противобиологической безопасности следит система Роспотребнадзора.
Ранее налоговый адвокат компании Taxadvisor Виктор Андреев рассказал, как оформить налоговый вычет после прохождения лечения от коронавирусной инфекции. Специалист отметил, что компенсации подлежит и санаторно-курортное лечение.
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