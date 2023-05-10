Роспотребнадзор планирует отменить нормативы по охвату населения РФ тестами на COVID-19

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Роспотребнадзор может отменить нормативы по охвату населения РФ тестированием на коронавирус. Соответствующий указ появился на портале проектов нормативных правовых актов.

Речь идет о признании утратившими силу соответствующих положений постановления главного санитарного врача РФ Анны Поповой "О дополнительных мерах по снижению рисков распространения COVID-19 в период сезонного подъема заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями и гриппом" от 16 октября 2020 года.

Уровень охвата исследований для выявления возбудителей заболевания будет определяться исходя из эпидемической ситуации в том или ином регионе, отметили в ведомстве.

Если уровень окажется высоким, то появится необходимость проведения 300 исследований на 100 тысяч граждан, при средних показателях – не менее 200 на 100 тысяч, низкий – не менее 150 исследований на 100 тысяч человек, отмечается в указе.

Ранее в ведомстве подчеркнули, что ситуация с распространением COVID-19 все еще будет контролироваться несмотря на решение Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) об отмене статуса пандемии.

В Росздравнадзоре добавили, что все противоэпидемические мероприятия будут проводиться в РФ и дальше для недопущения распространения коронавируса.

Ранее 5 мая гендиректор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус объявил о завершении в мире режима чрезвычайной ситуации по COVID-19.

За время пандемии, по официальным данным, заболевание унесло жизни около 7 миллионов человек, однако в действительности эта цифра может доходить до 20 миллионов, отметил он.



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