Главархив Москвы опубликовал второй выпуск подкаста "Голоса Победы"

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Главархив Москвы
Главархив Москвы выпустил второй выпуск подкаста "Голоса Победы", посвященного Великой Отечественной войне. Об этом сообщается на портале мэра и правительства столицы.
Новый эпизод посвящен фильмам, снятых в предвоенные годы, во время войны и после войны. Ведущие подкаста Татьяна Булавкина и Михаил Моруков вспомнили о фильмах "Трактористы" (1939), "Волга-Волга" (1938), "Веселые ребята" (1934), "Большая жизнь" (1939), "Цирк" (1936) и другие.
Также речь зашла о картинах "Разгром немецких войск под Москвой" (1941), "Жди меня" (1943), "В шесть часов вечера после войны" (1944), "А зори здесь тихие" (1972), "Баллада о солдате" (1959), "Чистое небо" (1961), "Освобождение" (1968), "Битва за Москву" (1985) и "Щит и меч" (1968).
В эпизодах подкаста затрагиваются не только столичные темы. Пользователи ранее могли услышать рассказы про Ленинград, Сталинград и Вязьму. В дальнейшем планируется выпустить серии о боях на Курской дуге, за Днепр, на Кавказе и Кубани, а также о работе радио во время ВОВ.
"За два месяца ведущие успели рассказать про продовольствие в годы войны, о том, как фронту помогали животные, о театральных постановках 1941–1945 годов, про то, как появились известные военные песни и литературные произведения, а также о многом другом. Мы не собираемся останавливаться на достигнутом и планируем продолжать выпускать новые эпизоды", – отметил начальник Главархива Ярослав Онопенко.
Ранее стало известно, что в виртуальном музее Главархива "Москва – с заботой об истории" опубликовали списки награжденных медалью "За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов", а также соответствующие исторические документы.
Главархив получил списки бойцов, которые обеспечивали безопасность Москвы во время ВОВ
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