Эксперт Захаренкова напомнила, что на работу в выходной требуется согласие сотрудника

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По общему правилу привлечь сотрудника к работе в выходной день можно только с его письменного согласия. Об этом Москве 24 рассказала заместитель руководителя Правовой инспекции труда Московской Федерации профсоюзов Валентина Захаренкова.

Исключение составляют экстренные ситуации, когда помощь работника может понадобиться для устранения последствий катастрофы, производственной аварии или стихийного бедствия. В этих случаях согласие сотрудника не требуется.

"Если о чрезвычайных обстоятельствах речи не идет, то отказ сотрудника от выхода на работу в выходной день не является дисциплинарным нарушением и не влечет никаких последствий", – подчеркнула Захаренкова.





Валентина Захаренкова заместитель руководителя Правовой инспекции труда Московской Федерации профсоюзов Когда на работника оказывают давление и вынуждают его выйти на работу, даже если он не согласен, можно обратиться в профсоюзную организацию, если она есть в компании, прокуратуру и государственную инспекцию труда.

Ранее россиянам рассказали, в каком случае сотрудник рискует лишиться работы за опоздание. Речь идет о ситуации, когда задержка составляет свыше четырех часов и у человека нет уважительных причин на нее. Отмечается, что это могут приравнять к прогулу.

