Прокуратура может проверить Aviasales за фильтр числа русскоязычных гостей

Фото: aviasales.ru

Депутат Госдумы Виталий Милонов в разговоре с Москвой 24 раскритиковал фильтр билетного агрегатора Aviasales, который позволяет при бронировании отеля за границей выбирать жилье с учетом количества русскоязычных постояльцев.

Ранее пользователи Aviasales обратили внимание на необычный фильтр в мобильном приложении сервиса. С его помощью можно настроить поиск зарубежных отелей, где будет больше или меньше русскоязычных гостей.

"То, что Aviasales предлагает гражданам выбрать гостиницу с меньшим количеством соплеменников, это, конечно, полный бред. Чистой воды дискредитация по национальному признаку. Это нарушение Конституции Российской Федерации. Такого быть не должно", – подчеркнул Милонов.

В свою очередь, депутат Госдумы Султан Хамзаев в беседе с Москвой 24 пообещал проанализировать ситуацию и при необходимости обратиться в прокуратуру.





Султан Хамзаев депутат Госдумы Мы проанализируем, и, если там именно в таком ключе, попрошу прокуратуру, пусть они дадут оценку с точки зрения правового поля. Насколько это корректно так себя позиционировать. Притесняет ли это тех, кто является русскими по своей культуре, по идентичности.

В пресс-службе Aviasales пояснили Москве 24, что такая опция сделана для удобства путешественников, которые сталкиваются с языковым барьером во время отдыха за границей. Если они плохо знают иностранный язык, то могут поселиться в отеле, где проживает много соотечественников.

"Людям комфортнее отдыхать, оставаясь в своей языковой среде. В тревел-индустрии это уже давно поняли", – отметили в компании.





пресс-служба компании Aviasales Ситуация: вы приехали в Турцию и знаете английский на уровне "Хау ду ю ду". Конечно же, будет приятнее оказаться рядом с теми, кто говорит на том же языке, что и вы.

"В эпоху интернета у отельных сервисов есть возможность и желание максимально персонализировать опыт путешественника. Поэтому, если нужно, можно в настройках поиска выбрать спа, парковку, номер с видом на море или применить языковые фильтры", – объяснили в компании.

В Aviasales также добавили, что фильтры, настраивающие поисковую выдачу под язык пользователя, давно существуют в испанской, немецкой, французской, итальянской, португальской, тайской, корейской, китайской, японской и российской версиях сервиса.

Ранее в Российском союзе туриндустрии рассказали о снижении доли самостоятельных бронирований отелей за границей среди россиян. Это произошло на фоне ухода Visa и Mastercard с отечественного рынка. До соответствующих событий к туроператорам обращались примерно 60% граждан, а теперь около 80–90%.



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