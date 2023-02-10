В Москве за сутки выявили 2 952 случая коронавируса

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

За минувшие сутки в столице зафиксировали 2 952 новых случая коронавирусной инфекции. Об этом свидетельствуют данные на портале стопкоронавирус.рф.

В больницу попал 161 человек, вылечились 2 320 пациентов, умерли 11 граждан.

Всего с начала пандемии в городе выявили 3 373 283 заболевших, выздоровели 3 172 245 пациентов, умерли 48 002 человека.

Ранее Роспотребнадзор сообщил, что в России нет необходимости в введении дополнительных противоэпидемических мер, так как циркулирующие варианты коронавируса протекают в легкой форме.

Вместе с тем в ведомстве признали, что новые штаммы коронавируса отличаются высокой заразностью. Специалисты подчеркнули, что в России на протяжении четырех недель фиксируют подъем заболеваемости. При этом свыше 40% случаев приходится на Москву, Санкт-Петербург и Подмосковье.

Роспотребнадзор заявил об активизации коронавируса в РФ

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