В Москве выявили 1 123 новых случая коронавируса за сутки

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В Москве за минувшие сутки выявили 1 123 новых случая коронавирусной инфекции. Об этом свидетельствуют данные портала стопкоронавирус.рф.

В больницу с коронавирусом попали еще 114 человек. За сутки выздоровели 1 069 пациентов. Скончались от болезни 16 человек.

Всего в столице было выявлено 3 310 076 случаев коронавируса, выздоровели 3 117 888 пациентов, умерли 47 625 человек.

Ранее сообщалось, что на территории России продолжают фиксировать случаи одновременного заражения гриппом и коронавирусом.

Замдиректора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная отметила, что такие случаи чаще всего регистрируются у людей с ослабленным иммунитетом, а также у маленьких детей и пенсионеров.

Эксперт поделилась, что у лиц, которые заразились двумя недугами, болезнь протекает сложнее. Так, у некоторых отмечают поражение нижних отделов дыхательных путей, то есть вирусную пневмонию, к которой в последующем может добавиться вторичная бактериальная.

В РФ зафиксировали случаи одновременного заражения гриппом и COVID-19

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