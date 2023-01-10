11:36Общество
В Москве выявили 1 123 новых случая коронавируса за сутки
Фото: Москва 24/Антон Великжанин
В Москве за минувшие сутки выявили 1 123 новых случая коронавирусной инфекции. Об этом свидетельствуют данные портала стопкоронавирус.рф.
В больницу с коронавирусом попали еще 114 человек. За сутки выздоровели 1 069 пациентов. Скончались от болезни 16 человек.
Всего в столице было выявлено 3 310 076 случаев коронавируса, выздоровели 3 117 888 пациентов, умерли 47 625 человек.
Ранее сообщалось, что на территории России продолжают фиксировать случаи одновременного заражения гриппом и коронавирусом.
Замдиректора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная отметила, что такие случаи чаще всего регистрируются у людей с ослабленным иммунитетом, а также у маленьких детей и пенсионеров.
Эксперт поделилась, что у лиц, которые заразились двумя недугами, болезнь протекает сложнее. Так, у некоторых отмечают поражение нижних отделов дыхательных путей, то есть вирусную пневмонию, к которой в последующем может добавиться вторичная бактериальная.
В РФ зафиксировали случаи одновременного заражения гриппом и COVID-19
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