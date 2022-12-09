Желтый уровень опасности объявили в Москве из-за гололедицы

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В Москве и Подмосковье из-за гололедицы объявили желтый уровень опасности. Он продлится до 22:00 субботы, сообщает Гидрометцентр России.

Также в столице с 06:00 10 декабря до полуночи 11 декабря объявлен желтый уровень погодной опасности местами из-за мокрого снега и гололеда.

Департамент транспорта Москвы в своем телеграм-канале напомнил водителям о необходимости сохранять внимательность на дороге, а также проверять наличие незамерзающей жидкости в бачке стеклоомывателя и исправность дворников.

"Манера вождения зимой отличается от летнего периода. Плохая видимость на дороге, увеличенный тормозной путь и резкие маневры могут стать причиной аварии", – сказано в сообщении.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил, что в столичном регионе с 9 декабря погода начнет меняться. Он подчеркнул, что в ближайшие дни в связи с приходом теплого воздуха в столичном регионе ожидаются гололедица и заносы, также возможны туманы.

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