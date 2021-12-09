Водителям напомнили о штрафах за управление автомобилем на механике

Фото: ТАСС/Егор Алеев
Водители, сдавшие экзамен на права для автомобилей с автоматической коробкой передач, могут быть оштрафованы на крупную сумму за управление машиной на механике. Об этом предупредил руководитель проекта "Пробок.нет" Александр Шумский.
"Обучение на механику и автомат – достаточно разные программы. После обучения на автомат выдается водительское удостоверение, в котором в графе "особые отметки" будет стоять отметка "АТ" (автоматическая трансмиссия)", – написал он в своем телеграм-канале.
Тем, кто пересел за руль автомобиля с механической трансмиссией, может грозить штраф от 5 до 15 тысяч рублей. Шумский пояснил, что такие действия квалифицируются как управление транспортным средством водителем, не имеющим права управления.
Ранее сообщалось, что в столице начали фиксировать нарушения с помощью новых дорожных камер, которые встроены в балку на крыше патрульных автомобилей, первые два устройства уже установлены на машинах Центра организации дорожного движения (ЦОДД).
Технология работает как в движении, так и в припаркованном состоянии. Сначала комплексы будут направлены на нарушение скоростного режима, а в дальнейшем они смогут распознавать езду по выделенным полосам и обочине, а также соблюдение правил парковки.
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