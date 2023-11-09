Врач рассказала, какие ягоды полезно включать в рацион осенью

Фото: 123RF/photosoup

Осенью в рацион следует включить облепиху, а также размороженные малину и клубнику. Об этом Москве 24 рассказала врач-терапевт, диетолог, доктор медицинских наук Маргарита Королева.

"Осенью можно употреблять размороженные ягоды, которые мы заготавливали в летнее время. Например, малину и клубнику. Так мы сможем получить витамины, минералы, биофлавоноиды и клетчатку. То есть полезные компоненты для работы желудочно-кишечного тракта, иммунитета и поддержки сердечно-сосудистой системы", – отметила эксперт.





Маргарита Королева врач-терапевт, диетолог, доктор медицинских наук Осенью высок риск получить не только простудные заболевания, но и инфекционные, передаваемые от человека к человеку. Чтобы быть во всеоружии, поддержать свой собственный иммунитет, можно употреблять облепиху. Это замечательный продукт, в составе которого много витаминов A, C и группы B.

Полезные ягоды рекомендуется добавлять в чай или зерновые каши.

Ранее были названы напитки, которые полезно употреблять осенью. К ним относятся безалкогольные фруктово-ягодные пунши, поскольку хорошо бодрят. Кроме того, сезонные соки из свеклы или моркови, так как они помогают в борьбе с хандрой. Также полезными будут клюквенные либо брусничные морсы и пряные чайно-цитрусовые напитки.

