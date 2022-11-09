В Москве за сутки выявили 1 124 случая COVID-19

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Киселев

За прошедшие сутки в Москве выявили 1 124 новых случая заражения коронавирусом. Об этом сообщается на портале стопкоронавирус.рф.

Госпитализация и дальнейшее лечение под наблюдением врачей потребовались 132 жителям столицы. Число выздоровевших за минувшие 24 часа составило 866 человек, умерли 11 пациентов.

Всего за время пандемии в Москве было выявлено 3 237 273 случая COVID-19. Побороть болезнь удалось 3 046 995 горожанам, умерли 46 725 человек.

Ранее доктор медицинских наук Геннадий Онищенко заявил, что, несмотря на снижение смертности и заболеваемости коронавирусом, находящимся в группе риска стоит по-прежнему соблюдать меры предосторожности и воздерживаться от мест массового скопления людей.

По его словам, сейчас пандемия угасает, однако не стоит исключать появления новых инфекций.

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