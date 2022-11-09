Пасмурно, небольшие дожди и до плюс 10 ожидается в Москве в среду

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Пасмурная погода, небольшие дожди и до 5–10 градусов тепла ожидается в Москве в среду, 9 ноября, сообщила РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Елена Волосюк.

По ее словам, в столицу продолжают поступать очень теплые воздушные массы Атлантического происхождения. По этой причине температурный режим будет почти на семь градусов превышать норму. Волосюк подчеркнула, что такая температура более характерна для первой декады октября.

Ветер будет дуть с юго-запада, его скорость составит 3–8 метров в секунду. Атмосферное давление изменится незначительно и останется близким к норме – 748 миллиметров ртутного столба.

Ранее сообщалось, что в Москве ночь на среду стала самой теплой с 1948 года, минимальная температура в ночные часы составила 5,8 градуса. Ближайшие четыре ночи тоже ожидаются теплыми не по сезону. Высока вероятность установления новых рекордов тепла в темное время суток.

Ведущий специалист информационного портала "Метеоновости" Татьяна Позднякова рассказала, что в Москве настоящая зима наступит тогда, когда появится устойчивый снежный покров. По ее словам, чтобы снег сохранился, среднесуточная температура должна быть отрицательной.



"Атмосфера": 9 градусов тепла ожидается в столице 9 ноября

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