В ЛДПР предложили устранить разночтения в вопросе получения маткапитала гражданами РФ

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Представители думской фракции ЛДПР разработали законопроект, который предлагает устранить разночтения в вопросе получения материнского капитала гражданами России, сообщает RT.

Документ разработали, чтобы усовершенствовать законодательство России в вопросе установления права на получение материнского капитала для людей, имеющих гражданство России на момент рождения ребенка – первого, второго или последующих, также имеющих гражданство России со дня рождения.

Претендовать на маткапитал для ребенка женщина будет вправе лишь в том случае, если она рожает уже в законном статусе гражданки России.

По словам замглавы фракции ЛДПР в Госдуме Ярослава Нилова, есть немало случаев, когда женщины-иностранки с детьми-иностранцами приезжают в Россию, получают здесь гражданство, а затем начинают претендовать на выплаты маткапитала.

По его мнению, это несправедливо, потому что средства маткапитала в первую очередь должны поддерживать граждан России, в том числе детей, родившихся в статусе граждан России.

Законопроект предлагает установить, что право на дополнительные меры господдержки возникает при рождении или усыновлении ребенка, имеющего гражданство России со дня рождения. При этом его родители тоже должны иметь гражданство России на момент рождения ребенка, независимо от места их жительства.

Также предлагается отложить вступление в силу данной нормы законопроекта с 1 января 2024 года, чтобы лица, находящиеся в процессе приобретения гражданства России, успели его оформить и воспользоваться правом на маткапитал.

Особое внимание законопроект уделяет жителям новых регионов России. Действие закона предлагается не распространять на них.

Ранее в ГД предложили разрешить многодетным семьям и родителям детей-инвалидов использовать маткапитал для покупки машины. Депутат Ярослав Нилов объяснил, что родителям бывает жизненно необходимо возить детей в поликлинику, больницу, детский сад, в различные кружки и секции.

