Возвращение столицы к обычной жизни будет идти поэтапно – депутат МГД

09 июня, 20:05
Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Возвращение столицы к обычной жизни будет осуществляться поэтапно. С таким заявлением выступил депутат Мосгордумы Александр Семенников.
Он отметил, что пандемия COVID-19 еще не закончилась, эпидемиологическая обстановка по-прежнему остается сложной. Несмотря на то что ряд введенных ограничений был отменен, еще рано полностью выходить из режима повышенной готовности, уверен депутат.
"Не надо думать, что с сегодняшнего дня мы находимся ровно в той ситуации, которая была до марта, до введения режима повышенной готовности. Есть этапы: сегодняшний день, 9 июня, 16 июня и 23 июня. С этими датами связаны определенные этапы послабления в режиме повышенной готовности", – приводит Агентство "Москва" слова Семенникова.
Он подчеркнул, что смягчение режима в столице оказалось возможно осуществить благодаря дисциплинированности горожан, которые соблюдали все предписания. При этом депутат отметил, что предпринимаемые послабления не отменяют рекомендаций Роспотребнадзора.
По убеждению парламентария, если эпидемиологическая ситуация не ухудшится и будут наблюдаться положительные тенденции в медицинской статистике, то ограничения продолжат снимать.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин объявил, что столица постепенно будет возвращаться к обычной жизни после пандемии коронавируса. С 9 июня в городе отменена обязательная самоизоляция и график прогулок, дальнейшие послабления вступят в силу в течение месяца.
Насколько многолюдно стало в городе после отмены самоизоляции
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