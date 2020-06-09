Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Общество

09 июня, 20:05

Возвращение столицы к обычной жизни будет идти поэтапно – депутат МГД

общество город безопасность

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Возвращение столицы к обычной жизни будет осуществляться поэтапно. С таким заявлением выступил депутат Мосгордумы Александр Семенников.

Он отметил, что пандемия COVID-19 еще не закончилась, эпидемиологическая обстановка по-прежнему остается сложной. Несмотря на то что ряд введенных ограничений был отменен, еще рано полностью выходить из режима повышенной готовности, уверен депутат.

"Не надо думать, что с сегодняшнего дня мы находимся ровно в той ситуации, которая была до марта, до введения режима повышенной готовности. Есть этапы: сегодняшний день, 9 июня, 16 июня и 23 июня. С этими датами связаны определенные этапы послабления в режиме повышенной готовности", – приводит Агентство "Москва" слова Семенникова.

Он подчеркнул, что смягчение режима в столице оказалось возможно осуществить благодаря дисциплинированности горожан, которые соблюдали все предписания. При этом депутат отметил, что предпринимаемые послабления не отменяют рекомендаций Роспотребнадзора.

По убеждению парламентария, если эпидемиологическая ситуация не ухудшится и будут наблюдаться положительные тенденции в медицинской статистике, то ограничения продолжат снимать.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин объявил, что столица постепенно будет возвращаться к обычной жизни после пандемии коронавируса. С 9 июня в городе отменена обязательная самоизоляция и график прогулок, дальнейшие послабления вступят в силу в течение месяца.

Насколько многолюдно стало в городе после отмены самоизоляции

Читайте также

Сюжет: Коронавирус COVID-19

© 2012 – 2020

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать