Возвращение столицы к обычной жизни будет идти поэтапно – депутат МГД

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Возвращение столицы к обычной жизни будет осуществляться поэтапно. С таким заявлением выступил депутат Мосгордумы Александр Семенников.

Он отметил, что пандемия COVID-19 еще не закончилась, эпидемиологическая обстановка по-прежнему остается сложной. Несмотря на то что ряд введенных ограничений был отменен, еще рано полностью выходить из режима повышенной готовности, уверен депутат.

"Не надо думать, что с сегодняшнего дня мы находимся ровно в той ситуации, которая была до марта, до введения режима повышенной готовности. Есть этапы: сегодняшний день, 9 июня, 16 июня и 23 июня. С этими датами связаны определенные этапы послабления в режиме повышенной готовности", – приводит Агентство "Москва" слова Семенникова.

Он подчеркнул, что смягчение режима в столице оказалось возможно осуществить благодаря дисциплинированности горожан, которые соблюдали все предписания. При этом депутат отметил, что предпринимаемые послабления не отменяют рекомендаций Роспотребнадзора.

По убеждению парламентария, если эпидемиологическая ситуация не ухудшится и будут наблюдаться положительные тенденции в медицинской статистике, то ограничения продолжат снимать.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин объявил, что столица постепенно будет возвращаться к обычной жизни после пандемии коронавируса. С 9 июня в городе отменена обязательная самоизоляция и график прогулок, дальнейшие послабления вступят в силу в течение месяца.