В Москве госпитализированы 142 пациента с COVID-19

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

За последние сутки в Москве госпитализированы 142 пациента с диагностированным коронавирусом. Об этом сообщает Оперштаб.

Искусственная вентиляция легких требуется для 79 человек.

Также за последние 24 часа после лечения выписаны 250 пациентов с ранее выявленным COVID-19. Всего в столице коронавирусом переболели более 2,5 миллиона человек.

В Москве подтверждены 268 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Скончались 19 пациентов с пневмонией и положительным тестом на COVID-19.

В России за сутки госпитализировали 1 218 человек с коронавирусом. Выявлены 5 030 новых случаев заражения COVID-19.