В России за сутки госпитализировали 1 218 человек с коронавирусом

Фото: Агентство "Москва"/Софья Сандурская
В России госпитализировали 1 218 человек с коронавирусом за последние сутки. Такие данные приводит Оперштаб по ситуации с COVID-19.
Как сообщается на портале стопкоронавирус.рф, за тот же период выздоровели 5 959 пациентов с ранее диагностированной инфекцией.
За последние сутки в Российской Федерации выявлено 5 030 новых случаев коронавируса. Всего сообщается о 18 232 696 случаях заражения с момента начала пандемии.
Скончались за последние 24 часа 103 человека с подтвержденной пневмонией и положительным тестом на COVID-19.
Ранее кандидат медицинских наук, иммунолог Николай Крючков сообщил, что в мае и июне возможны всплески заболеваемости COVID-19 в России. Эксперт отметил, что новая волна будет несопоставима с предыдущими.
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