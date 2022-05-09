Шествие "Бессмертный полк". Прямой эфир

В столице проходит шествие "Бессмертный полк".

В этом году участники акции с портретами своих героев, причастных к Победе в Великой Отечественной войне, пройдут плечом к плечу по Ленинградскому проспекту, Тверской и 1-й Тверской-Ямской улицам через Охотный Ряд, Манежную и Красную площади. Длина маршрута составит 7 километров.

Шествия с портретами героев в руках проходили в День Победы с 2012 по 2019 год во многих городах России и за рубежом. География и численность шествий ежегодно увеличивались. В 2020 и 2021 годах акция была отменена из-за пандемии коронавируса.