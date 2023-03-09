В ГД внесут проект о прекращении кредитных обязательств родителям погибших участников СВО

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В Государственную думу внесут законопроект о прекращении кредитных обязательств родителям погибших участников спецоперации, сообщает пресс-служба партии "Единая Россия".

"Рабочая группа по вопросам СВО выйдет с инициативой о прекращении кредитных обязательств родителям и усыновителям погибших на фронте участников спецоперации. Это поможет защитить участников СВО и их близких в вопросах, связанных с кредитными обязательствами", – отмечается в сообщении.

В пресс-службе фракции отметили, что рабочая группа обсудила с представителями российских банков и Центробанка реализацию закона о кредитных каникулах. На сегодняшний день не каждый родственник, являясь созаемщиком по кредитам, может подпасть под действие закона о кредитных каникулах. При гибели военнослужащего или приобретении им тяжелой инвалидности кредитные обязательства гасятся. Кроме того, долг может перейти другим созаемщикам, например родителям.

В данный момент закон о предоставлении кредитных каникул оказался востребованным, однако в нем остаются пробелы, не позволяющие полностью защитить близких участников спецоперации в вопросах кредитных обязательств.

По словам замруководителя рабочей группы, вице-спикера Совфеда Николая Журавлева, с Банком России и Минобороны прорабатывается возможность прекратить кредитные обязательства родителям и усыновителям участников спецоперации, которые погибли или получили инвалидность.

"В ближайшее время выйдем с соответствующей законодательной инициативой", – отметил Журавлев.

В пресс-службе "Единой России" уточнили, что парламентская координационная группа подняла вопрос выплаты долгов по кредитам родителями погибших участников СВО и военнослужащих, которые получили инвалидность в результате участия в боевых действиях в зоне спецоперации.

Ранее сообщалось, что российские банки оформили военнослужащим, принимающим участие в спецоперации на Украине, а также членам их семей кредитные каникулы на 67,5 миллиарда рублей. Кроме того, в январе этого года банки предоставили военнослужащим СВО и членам их семей кредитные каникулы на 3,9 миллиарда рублей по 6,8 тысячи кредитов.

"Деньги 24": кредитные каникулы для мобилизованных

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!