Эксперт рассказала о правильной диете после праздников

Фото: depositphotos/VadimVasenin

Диетолог ФИЦ питания и биотехнологии Татьяна Залетова рассказала о правильной диете после праздников. Об этом сообщает сайт "Аргументы и факты".

Эксперт призвала отказаться от разгрузочных дней, поскольку для организма вредно резко сокращать количество потребляемой пищи после обильных застолий. Это может привести к обострению заболеваний ЖКТ, а также спровоцировать новые недуги.

Залетова посоветовала придерживаться белково-овощной диеты. Она уточнила, что белок рассчитывается следующим образом: на 1 килограмм веса тела – 1 грамм белка. Если женщина весит 60 килограммов, то ей нужно 60 граммов белка. Как правило, в белковых блюдах (мясо, рыба, птица, творог) содержится примерно 20 граммов белка на 100 граммов продукта. То есть такой женщине в день нужно 300 граммов белкового блюда.

Однако не стоит съедать все сразу, добавила диетолог. Эти 300 граммов нужно разделить на три или четыре приема пищи.

Как отметила специалист, лучшим вариантом гарнира станут овощи. Фрукты можно употреблять, но не в вечернее время. Залетова напомнила, что овощи и фрукты богаты клетчаткой, поэтому они помогут почистить организм после праздников. В них также много витаминов, полезных микроэлементов.

Диетолог рекомендовала употреблять овощи, которые прошли небольшую термическую обработку. Таким образом, необходимые организму компоненты будут легче усваиваться. Однако следует отказать от картофеля, свеклы и моркови, подчеркнула она.

Можно сделать блюдо из запеченных фруктов, например, из яблок или груши. В свою очередь, бананы и хурма помогут нормализовать стул.

Эксперт также посоветовала соблюдать питьевой режим: на 1 килограмм веса нужно примерно 25 миллилитров жидкости. Однако тем, кто злоупотреблял алкоголем на новогодних праздниках, лучше увеличить до 30 миллилитров жидкости на 1 килограмм и сократить соль.

Ранее нутрициолог Елена Маркова рассказала, что идеальным напитком для кишечника после новогодних праздников является травяной чай. В частности, из фенхеля, ромашки и тысячелистника.

По ее словам, также подойдет напиток, содержащий антисахарные травы. Семена пажитника помогут стабилизировать уровень сахара в крови, скорректировать работу поджелудочной железы и поддержать лактацию.



"Доктор 24": продукты-энерджайзеры

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!