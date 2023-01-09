Эксперт рассказала, как правильно выбрать одежду для беременных

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Предприниматель Ирина Солошина дала несколько рекомендаций о том, как правильно выбрать одежду для беременных. Об этом сообщает News.ru.

"Любая одежда для беременных должна быть эластичной, потому что меняется не только животик, но и все тело. Также очень часто в этот период появляется отечность. Если одежда не тянется, то вечером вы можете ее не надеть. При этом важно, чтобы одежда именно тянулась, а не растягивалась", – подчеркнула она.

Эксперт отметила, что многие беременные предпочитают леггинсы, поскольку они подходят для дома, улицы и даже для работы в офисе.

Любая одежда должна быть из натуральных тканей, предупредила Солошина. Она обратила внимание на то, что у беременных повышается чувствительность кожи. По ее словам, лучше всего выбирать хлопок и вискозу. Последняя позволяет коже "дышать" и обеспечивает охлаждение.

Солошина также призвала беременных не отказываться от своих прежних вкусов в одежде. Она заверила, что всегда можно найти наряды, которые и во время вынашивания ребенка будут соответствовать стилю девушки.

Ранее психолог Елена Мильто рассказала, сколько нужно времени, чтобы после родов ушли набранные килограммы. Она призвала родивших женщин набраться терпения и не спешить бороться с лишним весом. По ее словам, потребуется время на то, чтобы физическое и психологическое состояние нормализовалось после повышенной нагрузки.

Как отметила эксперт, организм матери во время беременности меняется естественным образом, поскольку ему нужно поддерживать новую жизнь внутри себя. Мильто подчеркнула, что тело начнет приходить в норму не ранее чем через девять месяцев после родов.

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