Врач предупредила об опасности соевого соуса для беременных

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Соевый соус из супермаркета нежелательно употреблять беременным женщинам из-за содержания в нем фитоэстрогенов – изофлавонов, рассказала врач-терапевт, нутрициолог Светлана Горяйнова. Об этом сообщает издание "Доктор Питер".

По ее словам, эти вещества могут нанести вред развитию плода при беременности. Также врач отметила, что соя может вызвать аллергию, поскольку является непривычным растением для многих россиян.

Горяйнова подчеркнула, что в соевом соусе содержится скрытый сахар, который вызывает скачок уровня глюкозы в крови.

"При условии постоянного употребления сахара, даже скрытого, баланс микробиоты сдвигается в сторону грибов (кандиды), развивается кандидоз", – пояснила нутрициолог.

Высокое содержание соли в этом продукте также опасно, отметила Горяйнова.

"Повышенное употребление соли приводит к повышению артериального давления и разрушению сосудов, сосудистому спазму, что ограничивает поступление крови к мозгу", – добавила врач.

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