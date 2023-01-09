В Москве подтвердили 793 новых случая коронавируса

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

В Москве за прошедшие сутки выявили 793 новых случая коронавируса. Об этом сообщается на портале стопкоронавирус.рф.

Госпитализация потребовалась 100 пациентам. От инфекционного заболевания скончались 15 человек. После прохождения лечения выздоровели 569 человек.

Ранее стало известно, что в России за минувшие сутки выявили 2 754 новых случая коронавируса. Всего с начала пандемии в стране зафиксировали 21 829 736 случаев COVID-19. Благополучно перенесли болезнь 21 248 549 человек.



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