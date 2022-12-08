Фото: YouTube/Super

Дрессировщик Эдгард Запашный ответил на обвинения в живодерстве в интервью на YouTube-канале Super. По его словам, чаще всего в жестоком обращении с животными его обвиняют люди, которые сами далеки от идеала.

Запашный привел в пример женщину-комментатора, которая осыпала дрессировщика подобными оскорблениями и желала ему смерти.

"Я захожу к ней на страницу, а там – меха, кожаные штаны, едет на лайках куда-то. Я пишу ей: "Женщина, вы в своем уме? Вы обучаете собак катать по снегу?" Она отвечает: "Это другое". В такие моменты я искренне не понимаю, как у человека поднялась рука написать подобное", – поделился Запашный.

Он добавил, что, по его мнению, право на подобные высказывания имеют только "радикалы", которые отказываются от мяса и по-настоящему берегут животных.

В ноябре Запашному наложили 14 швов после нападения тигра. Дрессировщика ранил молодой тигр Рой. Хищник поцарапал ему лицо. При этом Запашный рассказал, что тигр не пытался его убить, а лишь махнул лапой, когда он отвлекся на помощника.

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