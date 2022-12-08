Россияне рассказали, чего ждут от 2023 года

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Почти половина россиян надеются, что их доход вырастет в следующем году. Об этом сообщает сайт "Комсомольской правды".

Сервис "Работа.ру" провел опрос среди пяти тысяч пользователей, чтобы подвести итоги уходящего года и выяснить, чего россияне ждут от 2023 года. Результаты социологического исследования оказались следующими:

59% считают для себя 2022 год успешным;

у 27% за минувший год увеличились доходы;

25% сменили работу;

24% добились повышения зарплаты;

22% сделали ставку на обучение и освоили новую профессию;

17% делали акцент на расширение деловых связей;

4% признались, что устроились работать в компанию мечты.

75% уверены, что новый год будет более успешным, чем предыдущий;

49% рассчитывают на рост доходов;

27% собираются освоить новую профессию;

25% хотят найти подработку;

24% планируют сменить сферу деятельности;

7% собираются запустить свой бизнес;

3% хотят увеличить масштабы своего бизнеса.

Также результаты опроса показали, что россияне возлагают большие надежды на следующий год:Ранее аналитики онлайн-сервиса альтернативного кредитования Moneyman выяснили , что около половины жителей – 46% – не планируют тратить большие суммы на празднование Нового года. Речь идет о расходах на алкогольные напитки, продукты, подарки, а также заказ готовых блюд.

Согласно исследованию, 54% респондентов пока не определились с размером предстоящих трат, 28% – не намерены сокращать расходы при подготовке к Новому году. Бюджет на покупку продуктов и алкоголя к праздникам планируют урезать 20 и 22,5% соответственно.

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