11:36Общество
Россияне рассказали, чего ждут от 2023 года
Фото: depositphotos/Tiko0305
Почти половина россиян надеются, что их доход вырастет в следующем году. Об этом сообщает сайт "Комсомольской правды".
Сервис "Работа.ру" провел опрос среди пяти тысяч пользователей, чтобы подвести итоги уходящего года и выяснить, чего россияне ждут от 2023 года. Результаты социологического исследования оказались следующими:
- 59% считают для себя 2022 год успешным;
- у 27% за минувший год увеличились доходы;
- 25% сменили работу;
- 24% добились повышения зарплаты;
- 22% сделали ставку на обучение и освоили новую профессию;
- 17% делали акцент на расширение деловых связей;
- 4% признались, что устроились работать в компанию мечты.
Также результаты опроса показали, что россияне возлагают большие надежды на следующий год:
- 75% уверены, что новый год будет более успешным, чем предыдущий;
- 49% рассчитывают на рост доходов;
- 27% собираются освоить новую профессию;
- 25% хотят найти подработку;
- 24% планируют сменить сферу деятельности;
- 7% собираются запустить свой бизнес;
- 3% хотят увеличить масштабы своего бизнеса.
Ранее аналитики онлайн-сервиса альтернативного кредитования Moneyman выяснили, что около половины жителей – 46% – не планируют тратить большие суммы на празднование Нового года. Речь идет о расходах на алкогольные напитки, продукты, подарки, а также заказ готовых блюд.
Согласно исследованию, 54% респондентов пока не определились с размером предстоящих трат, 28% – не намерены сокращать расходы при подготовке к Новому году. Бюджет на покупку продуктов и алкоголя к праздникам планируют урезать 20 и 22,5% соответственно.
Читайте также
Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!