Член СПЧ Коц рассказал, какие вопросы не успел задать Путину

Фото: ТАСС/Александр Щербак

Военный корреспондент и член СПЧ Александр Коц заявил, что не успел задать вопросы Владимиру Путину на встрече с членами Совета по правам человека. Об этом сообщает "Газета.ру".

Коц отметил, что вопросы не успел задать не только он, но и многие другие члены Совета. Он также указал на ограниченный график президента.

"Я не собирался задавать вопросы, собирался озвучить ряд болевых точек, с которыми ко мне обращаются даже не военные, а родственники военнослужащих, потому что сугубо военные проблемы поднимать в формате СПЧ неуместно, а вот те жалобы, которые поступают от родственников военных, заслуживают внимания", – сказал военный корреспондент.

Он добавил, что часть вопросов, которые он хотел задать, подняли другие члены Совета, а оставшиеся передадут президенту для решения "в ручном режиме".

Коц пояснил, что чаще всего родственники жалуются на отсутствие связи с военными, находящимися в зоне спецоперации. Он указал, что за девять месяцев СВО не видел полевую почту как класс.

Кроме того, член СПЧ собирался рассказать Путину об отсутствии выплат ряду военных.

"Я озвучил бы проблему невыплат, которая особенно остро стоит у добровольцев, подписывающих краткосрочные контракты с министерством обороны. Я знаю людей, которым не выплачивают вообще никаких денег за то, что они воюют по 4 месяца. Эта проблема невыплат не только с военными, но и с беженцами из Херсона", – сказал Коц.

По его словам, в зоне СВО есть нехватка экипировки, в частности, это касается зимней формы одежды. Военкор отметил, что некоторые военные живут в лесу или полях, поэтому форма быстро изнашивается, а по уставу положен только один летний и зимний комплект.

Путин включил Коца в состав Совета по правам человека 17 ноября. В обновленный состав также вошли президент благотворительной организации "Справедливая помощь Доктора Лизы" Ольга Демичева, член президиума общественного движения "Свободный Донбасс" Елена Шишкина и другие.



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