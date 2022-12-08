Диетолог рекомендовала не подавать оливье к новогоднему столу

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Салат оливье является не только очень калорийным, но еще и вредным, а к новогоднему столу следует подавать более диетические и легкоусвояемые салаты и закуски. Об этом сообщает News.ru со ссылкой на нутрициолога и диетолога Ирину Писареву.

По ее словам, салат вреден из-за "сочетания несочетаемых ингредиентов". Писарева объяснила, что картофель в сочетании с колбасой, бобовыми и майонезом может привести к несварению в желудочно-кишечном тракте.

Ранее главный внештатный специалист – гериатр Минздрава РФ Ольга Ткачева рассказала, что самыми опасными блюдами для пожилых людей на новогоднем столе является жирная пища. К их числу относятся жирные копченые колбасы и салаты, где много майонеза. Злоупотребление такой пищей в новогоднюю ночь может привести к нежелательным последствиям.



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