Московские врачи вылечили более 280 детей из ДНР и ЛНР

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Более 280 детей из Донецкой и Луганской народных республик получили медицинскую помощь в 2022 году в Москве, рассказал директор Научно-исследовательского института неотложной детской хирургии и травматологии Валерий Митиш.

"Почти 90 детей перевели в наш НИИ неотложной детской хирургии и травматологии с тяжелыми и средней тяжести минно-взрывными ранениями. <...> В результате ни у одного ребенка, который проходил лечение в нашем институте, не было гнойных осложнений и никому не потребовалась ампутация", – приводит его слова портал мэра и правительства столицы.

Московские врачи также консультируют своих коллег из республик и работают с ними в медицинских учреждениях ДНР и ЛНР. Кроме того, они проводят семинары и конференции по неотложной детской хирургии и травматологии на базе Луганского медицинского университета.

"Наше сотрудничество с коллегами из республик началось еще в 2014 году, когда в институт было переведено свыше 50 раненых детей. <...> В настоящее время наши коллеги успешно применяют стратегию специализированного хирургического лечения и оказывают пациентам высококвалифицированную помощь", – добавил Митиш.

Отмечается, что с июля этого года ДНР и ЛНР посетили более 200 московских врачей, которые работали в мультидисциплинарных бригадах. Ими было проведено более 3,5 тысячи операций и около 11 тысяч консультаций.

Ранее сообщалось, что в командировку в ДНР и ЛНР направилась еще одна мультидисциплинарная бригада врачей из ведущих стационаров столицы.

НИИ неотложной детской хирургии и травматологии проводит обучение врачей из ЛНР

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