Почти 160 классов школ Красноярска перевели на дистанционное обучение из-за ОРВИ

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Учеников из 158 классов Красноярска перевели на дистанционное обучение из-за вспышки ОРВИ. Об этом сообщил глава краевого главка Роспотребнадзора Дмитрий Горяев.

"На сегодняшний день ученики <...> из 40 школ (Красноярского. – Прим. ред.) края находятся на дистанционном формате обучения из-за заболеваемости ОРВИ. <...> При первом недомогании не отправляйте ребенка в школу", – написал он в своем телеграм-канале.

В ведомстве напомнили, что перевод на дистанционный формат необходим при отсутствии в классе или школе более 20% детей, в случае если они заболели острыми респираторными инфекциями любой этиологии.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что пришедший в Россию вариант гриппа наносит серьезный ущерб здоровью. Она предупредила, что в стране распространяется вирус А (H1N1), который вызвал пандемию 2009–2010 годов.

До этого врач Тимур Пестерев перечислил смертельно опасные осложнения гриппа у детей. Он предупредил о необходимости вызывать скорую при наличии затрудненного дыхания и высокой температуры, которую не удается сбить.

Заболеваемость гриппом и ОРВИ в РФ увеличилась на 23% за неделю

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