ГП предложила ограничить замену уголовных сроков мелким коррупционерам штрафами

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Генпрокуратура предложила ограничить замену уголовных сроков мелким коррупционерам судебными штрафами. Об этом РИА Новости рассказал глава ведомства Игорь Краснов.
"Решались правовые проблемы, в числе которых возможность применения института освобождения от уголовной ответственности за совершение преступлений небольшой и средней тяжести с назначением судебного штрафа. В эту категорию подпадает ряд коррупционных составов, что, на мой взгляд, вряд ли обосновано с учетом сферы правоотношений, на которые они посягают", – отметил он.
В связи с этим прокуратура подготовила поправки в закон, которые позволили бы ограничить возможности рассмотрения судами уголовных дел о коррупционных преступлениях в таком порядке.
"Пока инициативы проходят согласования, организационными мерами нам удалось существенно снизить число таких уголовных дел с 1 113 до 484", – подчеркнул Краснов.
Ранее Краснов заявил, что необходимо выработать дополнительные меры против преступников из Афганистана, которые под видом беженцев проникают на территорию СНГ. Такое предложение он высказал на 31-м заседании Координационного совета генпрокуроров СНГ.
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