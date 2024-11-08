В Сети нашли видео с восхитившим Путина стойким белгородцем

В Сети нашли видео с жителем Белгорода, которого упомянул в своей речи Владимир Путин во время выступления на заседании Международного дискуссионного клуба "Валдай". Ролик опубликован в телеграм-канале "БЕЛГОРОДЕЦ".

На кадрах пенсионер шел голосовать в день президентских выборов в марте 2024 года, когда его заприметил зарубежный журналист. Корреспондент поинтересовался, почему мужчина не боится обстрелов, на что тот ответил, что не видит в этом смысла, потому что "судьба найдет".

Уже на следующий вопрос, что заставляет его идти на выборы, белгородец решительно заявил, что он "русский человек".

Накануне на заседании "Валдая" Путин восхитился стойкостью жителя Белгорода. Российский лидер добавил, что аналогично ответить на такой вопрос может сегодня представитель любого этноса, независимо от национальности.