В России за сутки выявили 4 320 новых случаев COVID-19

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

В России за сутки выявили 4 320 новых случаев коронавируса, сообщает Оперативный штаб по борьбе с COVID-19.

За последние 24 часа в стране госпитализировали 1 510 человек, что на 204,4% больше, чем днем ранее. Рост числа госпитализаций отмечен в 72 регионах, снижение – в шести. В семи субъектах РФ ситуация осталась без изменений.

От последствий коронавируса за сутки скончались 63 человека. При этом выздоровели 8 123.

Всего с начала пандемии в РФ выявили 21 472 591 случай COVID-19. Умерли с начала пандемии 390 712 человек. Количество людей, переборовших болезнь, выросло до 20 868 400.

Ранее замдиректора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная заявила, что коронавирус начал постепенно уступать место другим возбудителям болезней.

Она отметила, что участились случаи респираторно-синцитиальной инфекции, однако данный показатель не превышает ежегодных значений. Чаще всего в РФ регистрируют случаи заболевания риновирусами и пневмовирусами.



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