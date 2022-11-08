Более 50 млн человек в РФ прошли вакцинацию от гриппа – Роспотребнадзор

Фото: Москва 24/Юлия Иванко

Вакцинацию от гриппа в России прошли более 50 миллионов человек, что составляет 34,1% от численности населения страны, сообщает пресс-служба Роспотребнадзора.

В ведомстве отметили, что с 31 октября по 6 ноября уровень заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями в РФ продолжил снижаться.

Уточняется, что заболеваемость ОРВИ в стране обусловлена респираторными вирусами не гриппозной этиологии. Имеют место спорадические находки вируса гриппа A (H1N1, H3N2), B, рассказали в ведомстве. Там подчеркнули, что ситуация находится на контроле.

Ранее врач инфекционист-иммунолог-аллерголог Георгий Викулов рассказал, что в этом году ожидается активность вирусов гриппа подтипа А. Специалист рекомендовал заранее принять профилактические меры, чтобы подготовить иммунитет к сезону инфекций.

До этого Росстат подсчитал, что россияне стали меньше болеть гриппом. В ведомстве сравнили данные за 2021 и 2022 год. Выяснилось, что количество зарегистрированных случаев уменьшилось на миллион.



Росстат подсчитал, что россияне стали меньше болеть гриппом

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