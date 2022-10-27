Врач назвал тип гриппа, который будет преобладать в России в этом году

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Врач инфекционист-иммунолог-аллерголог Георгий Викулов рассказал, какой тип гриппа атакует россиян в этом году. Об этом сообщает радиостанция "Комсомольская правда".

Специалист предупредил, что в следующие три месяца Россию охватит волна заболеваемости различными инфекциями. Усугубит ситуацию и распространение коронавируса среди населения, добавил Викулов.

"В текущем сезоне ожидается активность вирусов гриппа подтипа А. Мы это знаем, потому что в южном полушарии все раньше происходит, и уже грипп А показал себя в этом году в Австралии и ожидаем его в Северном полушарии, в том числе в нашей стране", – объяснил он.

Врач рекомендовал заранее принять профилактические меры, чтобы подготовить иммунитет к сезону инфекций.

Ранее эпидемиолог, академик РАН, доктор медицинских наук Геннадий Онищенко назвал безответственными россиян, которые не хотят делать прививку от гриппа.

Он уточнил, что волна заболеваемости придет в РФ в конце октября – начале ноября. Онищенко подчеркнул, что вакцина является проверенной, а в регионах ее имеется достаточное количество. Эксперт напомнил, что сделать прививку на сегодняшний день есть возможность как в медучреждении, так и в мобильных пунктах вакцинации.



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