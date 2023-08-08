Эксперт развеяла популярные мифы о психотерапии

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Психологическая помощь нужна не только слабым и больным, а краткосрочная терапия не способна решить глубинные проблемы. Об этом Москве 24 рассказала психолог ЦКБ управления делами президента РФ Галина Ткаченко.

По ее словам, ставить диагноз и выписывать лекарство имеет право только психиатр или психотерапевт, так как это специалисты с высшим медицинским образованием. Если этим занимается психолог, можно смело уходить с сеанса, так как этот человек некомпетентен, подчеркнула Ткаченко.

Эксперт опровергла заблуждение, что подобная помощь нужна только тем, кто слаб и душевно болен.





Галина Ткаченко психолог ЦКБ управления делами президента Даже у сильных, абсолютно здоровых людей периодически бывают жизненные кризисы. Чтобы преодолеть все это, им необходим специалист. Потому что психолог знает, как вывести человека из стресса с наименьшими повреждениями психики.

Сталкиваясь с проблемами, многие идут за советом к друзьям и близким. По мнению Ткаченко, это не лучшее решение. Она объяснила это тем, что друг смотрит на проблемы через призму своего жизненного опыта. Психолог же не дает конкретных советов и не заставляет принимать те или иные решения, отметила эксперт.

"Это похоже на то, как если бы человек заблудился в лесу, сильно паникует и не знает, куда идти. Психолог помогает подняться над этой ситуацией и посмотреть, какая тропинка идет в тупик, а какая дорога выведет к нужной цели. Таким образом, человек сам принимает решение, а специалист лишь помогает разобраться", – рассказала Ткаченко в интервью программе "Доктор 24".

Еще один миф, что для восстановления своего эмоционального состояния достаточного лишь несколько сеансов с психологом. Он обусловлен популярностью краткосрочной терапии, отметила специалист.





Галина Ткаченко психолог ЦКБ управления делами президента Это не всегда решает глубинные проблемы, которые возникают в раннем детстве, подростковом возрасте. И краткосрочная психотерапия более симптоматическая. Это все равно, что выпить таблетку при головной боли. Вроде и становится легче, но основную причину не решает. Для этого нужны более длительные обследования.

Долгосрочная терапия направлена на разбор глубинных, порой бессознательных проблем, которые мешают качественно жить, заключила специалист.

Ранее врач-невролог Наталья Шиндряева рассказала, в чем опасность длительного стресса. По ее словам, при таком состоянии страдает сердечно-сосудистая система – повышается давление, ухудшается тонус сосудов, сердце работает на износ, а также увеличивается риск истощения.

