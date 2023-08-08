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08:30

Общество

Эксперт развеяла популярные мифы о психотерапии

Фото: 123RF/dolgachov

Психологическая помощь нужна не только слабым и больным, а краткосрочная терапия не способна решить глубинные проблемы. Об этом Москве 24 рассказала психолог ЦКБ управления делами президента РФ Галина Ткаченко.

По ее словам, ставить диагноз и выписывать лекарство имеет право только психиатр или психотерапевт, так как это специалисты с высшим медицинским образованием. Если этим занимается психолог, можно смело уходить с сеанса, так как этот человек некомпетентен, подчеркнула Ткаченко.

Эксперт опровергла заблуждение, что подобная помощь нужна только тем, кто слаб и душевно болен.

Даже у сильных, абсолютно здоровых людей периодически бывают жизненные кризисы. Чтобы преодолеть все это, им необходим специалист. Потому что психолог знает, как вывести человека из стресса с наименьшими повреждениями психики.
Галина Ткаченко
психолог ЦКБ управления делами президента

Сталкиваясь с проблемами, многие идут за советом к друзьям и близким. По мнению Ткаченко, это не лучшее решение. Она объяснила это тем, что друг смотрит на проблемы через призму своего жизненного опыта. Психолог же не дает конкретных советов и не заставляет принимать те или иные решения, отметила эксперт.

"Это похоже на то, как если бы человек заблудился в лесу, сильно паникует и не знает, куда идти. Психолог помогает подняться над этой ситуацией и посмотреть, какая тропинка идет в тупик, а какая дорога выведет к нужной цели. Таким образом, человек сам принимает решение, а специалист лишь помогает разобраться", – рассказала Ткаченко в интервью программе "Доктор 24".

Еще один миф, что для восстановления своего эмоционального состояния достаточного лишь несколько сеансов с психологом. Он обусловлен популярностью краткосрочной терапии, отметила специалист.

Это не всегда решает глубинные проблемы, которые возникают в раннем детстве, подростковом возрасте. И краткосрочная психотерапия более симптоматическая. Это все равно, что выпить таблетку при головной боли. Вроде и становится легче, но основную причину не решает. Для этого нужны более длительные обследования.
Галина Ткаченко
психолог ЦКБ управления делами президента

Долгосрочная терапия направлена на разбор глубинных, порой бессознательных проблем, которые мешают качественно жить, заключила специалист.

Ранее врач-невролог Наталья Шиндряева рассказала, в чем опасность длительного стресса. По ее словам, при таком состоянии страдает сердечно-сосудистая система – повышается давление, ухудшается тонус сосудов, сердце работает на износ, а также увеличивается риск истощения.

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