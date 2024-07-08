Путин поручил наладить систему отпусков для бойцов СВО

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Владимир Путин заявил о необходимости наладить систему отпусков для участников специальной военной операции. Об этом он заявил в ходе встречи с семьями – финалистами Всероссийского конкурса "Это у нас семейное".

Он подчеркнул, что там еще не все должным образом организовано, но власти будут работать над этим.

Ранее был подписан указ о ежемесячной компенсационной выплате военным, проходящим службу по контракту. Выплата будет осуществляться в том числе в случае, если военнослужащие были выведены из состава воинских частей для восстановления боевой способности либо направлены для обучения по военно-учетным специальностям, но не более чем на три месяца.

Также компенсацию получат те, кто непрерывно находится на лечении в стационарных условиях, в отпуске по болезни или признан временно не годным к военной службе не более одного месяца или находится в основном отпуске не более 30 суток.