Картаполов не увидел необходимости в проведении мобилизации в РФ

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В настоящее время необходимости в проведении мобилизации в России нет. Об этом заявил глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов.

"На сегодня необходимости мобилизации нет", – сказал он в эфире "Соловьев Live".



Вместе с тем парламентарий объяснил разницу между повестками и СМС-сообщениями. По его словам, перед размещением повестки в личном кабинете на портале "Госуслуги" или вручением ее работником комиссариата гражданину поступит СМС-уведомление.

При этом вызывать в военкоматы сообщениями на телефоны никто не будет, заявил Картаполов. Форма СМС-сообщения будет выработана позже.

Ранее уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова призвала определить в стране перечень граждан, не подлежащих призыву на военную службу по мобилизации. Вместе с этим омбудсмен рекомендовала прописать в российском законодательстве основания и процедуру демобилизации граждан, если установлено, что они были призваны на военную службу необоснованно.



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