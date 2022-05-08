Врач рассказала, какие опасности поджидают россиян в майские праздники

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
Врач-терапевт Надежда Чернышова в разговоре с Москвой 24 посоветовала гражданам одеваться по погоде, не переедать и не перетруждаться на даче в майские праздники.
"Из-за неустойчивой погодной ситуации можно одеться не по погоде и простудиться. Ветер, дождь, все что угодно. Нужно это учитывать при выезде на природу, чтобы не переохладиться", – говорит специалист.
Кроме того, праздничные застолья могут закончиться перееданием и спровоцировать дополнительные проблемы для здоровья, предупреждает эксперт.
"Много мяса, острой пищи, жирной тяжелой еды плюс алкоголь – это всегда ставит людей перед риском, например, панкреатита, срыва пищеварения и многих других проблем с ЖКТ", – отмечает Чернышова.
Также терапевт напомнила, что начался сезон клещей, поэтому на природе стоит быть особенно осторожными. "Если клещ все-таки укусил, его нужно обязательно отнести в специальную лабораторию на исследование и выяснить, какие инфекции он мог переносить", – заключила специалист.
Ранее врач-диетолог, доктор медицинских наук Михаил Гинзбург предупредил, что для некоторых людей шашлык может быть смертельно опасным угощением. В частности, вызвать сердечный приступ и привести к инфаркту. Наибольший риск жирное жареное красное мясо несет для тех, кто имеет болезни сердца и страдает от гипертонии, подчеркнул врач.
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